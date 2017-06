Rettssak mot tre Fukushima-sjefer i gang

Dette er første gang noen straffeforfølges i forbindelse med tragedien i mars 2011. 18.000 mennesker mistet livet under tsunamien etter jordskjelvet, og titusener måtte flykte fra sine hjem da den ene reaktorkjernen ved Fukushima-anlegget smeltet.

Tidligere styreleder i Tokyo Electric Power (Tepco) Tsunehisa Katsumata (77), tidligere visepresident Sakae Muto (66) og Ichiro Takekuro (71) risikerer opptil fem års fengsel hvis de blir dømt. Ingen av dem erkjenner å opptrådt uaktsomt og ha forårsaket dødsfall og skader.

– Siden ulykken har ingen blitt stilt til ansvar, og det er ikke redegjort for hvorfor ulykken skjedde, sier Ruiko Muto. Hun leder en støttegruppe som har presset på for å få saken for domstolen.

Det er ventet at de tre vil forsvare seg med at de ikke kunne forutse omfanget av den massive tsunamien som slo innover Japans kyst etter det undersjøiske jordskjelvet med styrke på 9.

– Mange mennesker har fått lide kraftig og fått livene sine forandret. Vi ønsker at disse mennene skal innse den sorgen og det sinnet mange føler, sier Muto.

(©NTB)