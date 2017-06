USA med advarende pekefinger til Kina om Hongkong

– USA beundrer byens fremragende prestasjoner, som er resultat av byens høye grad av selvstyre, økonomisk og personlig frihet og respekt for loven, sier talskvinne Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet.

Deretter legger hun til at USA fortsatt er bekymret for all innskrenking av borgerrettigheter i Hongkong, inkludert krenkelser av pressefrihet, med klar adresse til Kina ledelse.

Uttalelsene kommer parallelt med feiringen av at det er 20 år siden Hongkong ble tilbakeført til Kina. Kinas president Xi Jinping har tatt veien dit for å delta i markeringene, noe som blir møtt med blandede følelser i Hongkong.

Fem nyhetsutgivere kjent for dristige overskrifter mot kinesisk styre har forsvunnet, noe som har vekket frykt for at Kina er i ferd med å kneble den frie pressen i Hongkong. I fjor ble to politikere som var for et uavhengig Hongkong, stengt ute fra enklavens lovgivende forsamling etter at de med vilje leste feil da de skulle tas i ed. De to sverget troskap til «nasjonen Hongkong» i stedet for til «Hongkong som en spesiell administrativ region i Kina». De hadde også et banner med teksten «Hongkong er ikke Kina».

