USA og Sør-Korea diskuterte Nord-Korea og handelsavtale

President Moon Jae-in virket som han prøvde å bryte isen tidlig under middagen i Det hvite hus med en kommentar om at også han utsettes for «fake news», begrepet Trump hyppig bruker når han misliker måten medier dekker nyhetssaker på.

Rundt kvart på ti torsdag kveld tvitret president Donald Trump om første dag med Moon på besøk.

– Akkurat ferdig med et veldig bra møte med Sør-Koreas president. Mange tema diskutert, inkludert Nord-Korea og en ny handelsavtale!

Dermed ser det ut til at møtet gikk som forventet. De formelle samtalene fortsetter fredag. Det er viktig for presidentene å understreke at de står på samme side og deler synet på Nord-Korea. Begge land har uttrykt bekymring for at Nord-Korea fortsetter å utvikle kjernefysiske våpen og missiler med stadig lengre rekkevidde, og de er bekymret for at Nord-Korea virker uinteressert i å forhandle om nedrustning. De har sagt seg villige til å bruke alle nødvendige midler mot den isolerte staten.

Samtidig presser Kina, som er Nord-Koreas sterkeste støttespiller, på for å finne en forhandlingsløsning, mens USA presser på Kina for å få landet til å bruke økonomiske virkemidler mot Nord-Korea.

