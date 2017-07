Harde sammenstøt i Kashmir

Indiske sikkerhetsstyrker slo lørdag til mot landsbyen Dyalgam etter å ha mottatt tips om at det befant seg væpnede opprørere der.

Ifølge indisk politi ble soldatene beskutt da de nærmet seg, og flere opprørere har søkt tilflukt i et bolighus der det befant seg sivile, blant dem kvinner og barn. Én kvinne ble drept i skuddvekslingen som fulgte.

Innbyggerne i landsbyen har en annen versjon av hendelsen og forteller at hundrevis av mennesker strømmet til huset, i håp om å overtale de indiske soldatene til å gi fritt leide til opprørerne som hadde forskanset seg i huset.

Innbyggerne kastet stein mot soldatene og ropte slagord mot indisk okkupasjon, og de ble møtt med tåregass og hagleskudd. Flere mennesker ble skadd og tilstanden til minst en av dem skal være kritisk.

India kontrollerer i dag to tredeler av Kashmir, mens Pakistan kontrollerer en tredel. Et flertall av innbyggerne på begge sider av grensa er muslimer.

Siden 1989 har det pågått et opprør i den indiskstyrte delen av Kashmir som har kostet rundt 50.000 mennesker livet. India har anklaget Pakistan for å støtte opprøret og for å drive egne leirer der opprørerne trenes opp.

India og Pakistan ble i 2003 enige om en våpenhvile, men fredsprosessen har stått i stampe de siste årene, særlig etter terrorangrepet i Mumbai i 2008.

Flere opprørsgrupper kjemper mot det indiske nærværet i Kashmir.

