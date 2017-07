Koleraepidemi i Jemen sprer seg svært fort 

Siden april er 1.500 personer i Jemen døde i epidemien, en firedel av dem var barn.

WHOs utsending i landet, doktor Nevio Zagaria, sier lørdag at antall mistenkte tilfeller av sykdommen er tidoblet på to måneder. Dette er landets andre utbrudd av kolera på et halvt år.

FN sa i forrige uke at de frykter antall smittede vil passere 300.000 innen utgangen av august.

Kolera sprer seg i skittent vann og forårsaker alvorlig diaré, oppkast og uttørring. Sykdommen er lett å behandle og forebygge, men i Jemen har borgerkrigen ført til et omfattende sammenbrudd både i infrastruktur og helsetjenester, noe som gjør at mange ikke får hjelp i tide. Uten behandling kan sykdommen føre til død i løpet av få timer.

(©NTB)