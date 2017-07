Krigen mot IS krevde tusenvis av ofre i Irak i juni

Ifølge Antiwar.com er minst 4.928 mennesker drept i kamphandlinger i Irak den siste måneden, og det er over 60 prosent flere enn i mai.

1.904 av de drepte var sivile, 2.900 skal ha vært opprørere, 89 var medlemmer av irakiske sikkerhetsstyrker og 35 tilhørte kurdisk milits, viser oversikten, som blant annet bygger på opplysninger fra irakiske medier.

Minst 1.630 ble såret i voldshandlinger i Irak i juni, men nettstedet mener selv at anslagene over drepte er svært forsiktig.

Ifølge FN er over 7.000 irakere skutt i kamphandlinger de siste ukene, og mange av dem har miste livet. De fleste har blitt ofre for regjeringsstyrkenes stormløp for å gjenerobre storbyen Mosul fra den ytterliggående islamistgruppa IS.

Lik i ruinene

Store deler av Mosul er nå bombet i grus og ingen vet hvor mange ofre som ligger i ruinene.

FN har gjentatte ganger gitt uttrykk for stor frykt for den gjenværende sivilbefolkningen i Mosul, der 100.000 mennesker antas å være fanget av kampene i gamlebyen.

De gjenværende IS-krigerne i Mosul anklages for å bruke sivile som levende skjold, mens irakiske regjeringsstyrker og deres allierte anklages for å ta for lite hensyn til sivilbefolkningen i sin offensiv for å erobre byen.

Grusomme overgrep

Sivile som lykkes med å flykte fra Mosul, mistenkes også ofte for å tilhøre eller sympatisere med IS og blir utsatt for grusomme overgrep.

Blant dem som har rapportert om dette, er den svenske journalisten Magda Gad, som er avisa Expressens korrespondent i Irak.

Gad har dokumentert hvordan unge menn blir bakbundet, torturert og skutt på kloss hold, og hun forteller også om irakiske rakettangrep mot tett befolkede bydeler med tusenvis av kvinner og barn.

Expressen-journalisten har også fortalt om Falah Aziz, «politiets egen halshogger», som skryter av å ha skåret hodet av 50 levende mennesker og av å ha drept i alt 130 IS-krigere i Mosul.

