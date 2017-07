Nye samtaler om nordirsk samlingsregjering lørdag

Fristen for å finne en løsning utløp torsdag klokka 17, men partene har fått på seg til mandag for å ordne opp. Storbritannias minister for Nord-Irland, James Brokenshire, har advart at dersom en avtale ikke kommer på plass, risikerer Nord-Irland igjen å bli direkte styrt fra London.

Fredag fortsatte forhandlingene, men partene sto langt fra hverandre da de avsluttet for dagen. Ifølge BBC var det en brå avslutning på samtalene og sure miner da de gikk hver til sitt klokka 19.30 lokal tid.

Sinn Féin sier i en kort kommentar at de ikke kom noen vei fredag.

Fredag kveld ringte Storbritannias statsminister Theresa May både Sinn Féin-leder i Nord-Irland Michelle O'Neill og DUP-leder Arlene Foster.

– Statsministeren sier konstruktive samtaler har funnet sted mellom partene og ba begge komme sammen igjen for å oppnå en felles avtale, sier en talskvinne i Downing Street.

Naomi Long, leder for Alliansepartiet, uttalte torsdag at hun er «ekstremt frustrert og skuffet» og at alt er gått i stå over en «idiotisk» krangel om irsk språk mellom DUP og Sinn Féin.

Det nordirske unionistpartiet DUP og republikanske Sinn Féin har siden 2007 samarbeidet om maktdeling i Nord-Irland. Samarbeidet kollapset i januar i år, etter at DUP-leder Arlene Foster nektet å føye seg etter Sinn Féins krav om å tre av. Den siste tiden har det også oppstått nye uenigheter.

Blant annet sår DUPs samarbeidsavtale med statsminister Theresa Mays parti splid mellom de nordirske storpartiene.

