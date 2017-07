Samtaler i Paris søndag om flyktningkrisen

Situasjonen er nå så prekær at Italia onsdag truet med å stenge havnene for fartøy som anløper for å sette av båtflyktninger og migranter de har plukket opp i Middelhavet.

Innenriksministrene Gerard Collomb fra Frankrike, Thomas de Maizière fra Tyskland og Marco Minniti fra Italia skal møte EUs migrasjonsminister Dimitris Avramopoulos i Paris søndag for å oppnå det de kaller en koordinert tilnærming til hvordan håndtere tilstrømningen av flyktninger og migranter.

Italias statsminister Paolo Gentiloni forsøkte i forrige uke å få andre EU-land til å ta imot flere asylsøkere uten å lykkes, men nå har både Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron uttrykt sin støtte og sier de er klare til å hjelpe Italia.

Siden januar har nesten 77.000 migranter ankommet Italia, 15 prosent flere enn i tilsvarende periode i fjor. Bare de siste dagene har det ankommet nærmere 10.000 båtflyktninger.

Fra Ottawa har Italias president Sergio Mattarella advart om at situasjonen blir uhåndterlig hvis denne tendensen fortsetter. Han krever at de andre EU-landene kommer med helt konkrete bidrag for å hjelpe til.

