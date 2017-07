Skjerpet sikkerhet ingen festdemper på World Pride

I spissen for lørdagens marsj gikk i år representanter for alle Spanias politiske partier, fra venstre- til høyresiden, under parolen «For LHBTI-rettigheter over hele verden».

Dragartister, politifolk, aktivister og andre danset seg gjennom sentrum av Madrid, mens ungdommer og barnefamilier jublet, klappet og lo. Etter hele 52 paradeflåter fortsatte feiringen inn i den spanske sommernatten.

Spansk politi hadde ingen indikasjoner på at noen planla å angripe årets prideparade, men sørget likevel for strenge sikkerhetstiltak. Myndighetene forbød tunge kjøretøy, reduserte ferdselen og satte ut 3.500 politifolk i sentrum av Madrid.

Paraden i Madrid runder av den ti dager lange festivalen World Pride. Arrangementet regnes som verdens største markering av kjønnsmangfold og rettighetene til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interseksuelle og skeive.

Myndigheter og arrangører hadde på forhånd anslått at mellom en og to millioner mennesker ville delta i lørdagens parade.

– For alle de menneskene som lever i land med undertrykking, er det viktig at vi feirer og synliggjør vår stolthet, sa Jesus Generelo, som leder den spanske LHBT-foreningen, i sin tale etter paraden.

