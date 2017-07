USA på kollisjonskurs i synet på Iran

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som overvåket det iranske atomprogrammet tett, konkluderer med at landet overholder sin del av atomavtalen som ble inngått i 2015.

Ifølge IAEA har Iran redusert lagrene av lavanriket uran og ikke produsert mer høyanriket uran enn lovet.

Landet har også redusert lageret av tungtvann, stanset arbeidet med Arak-reaktoren og åpnet alle sine anlegg for inspektører fra IAEA.

Fikk ros

FN og EU roser Iran for å følge avtalen, senest i Sikkerhetsrådet denne uka.

FNs visegeneralsekretær Jeffrey Feltman og EUs FN-ambassadør Joao Vale de Almeida ga begge honnør til iranerne, og det samme gjorde FN-ambassadørene fra Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

– FNs generalsekretær António Guterres er sterkt oppmuntret over at alle parter i avtalen fortsetter å overholde sine forpliktelser, sa Feltman.

Feltman viste videre til IAEAs rapporter og slo fast at atomavtalen med Iran er et levende bevis på at internasjonalt diplomati fungerer.

– Den gir oss alle håp om at selv de vanskeligste spørsmål mellom stater kan løses gjennom dialog og forståelse, sa han.

Taler for seg selv

EUs FN-ambassadør Vale de Almeida sluttet helt opp om Feltmans vurdering og berømmet Iran for å følge avtalen til punkt og prikke.

– Resultatene er så langt klare og taler for seg selv: Irans atomprogram er nå bremset og overvåkes nøye, sa han i Sikkerhetsrådet.

Skjerpet sanksjoner

USA er av en helt annen oppfatning. President Donald Trump betegnet i valgkampen atomavtalen med Iran som «en katastrofe» og «den verste avtalen som noensinne er framforhandlet», noe han også har gjentatt etter at han flyttet inn i Det hvite hus.

USAs utenriksminister Rex Tillerson har også kritisert avtalen og hevdet tidligere i år at den «mislykkes i å nå målet om et ikke-kjernefysisk Iran».

Selv om Iran fikk løfte om sanksjonslette dersom de sluttet opp om atomavtalen, skjerpet Senatet i USA nylig sanksjonene mot landet. Det skjedde blant annet med henvisning til at Iran utvikler raketter.

Kritiserte Sikkerhetsrådet

USAs FN-ambassadør Nikki Haley fulgte opp utfallene mot Iran denne uka, men uten direkte å snakke om landets atomprogram.

Ifølge Haley har Iran brutt avtalen fra 2015 gjentatte ganger, noe hun anklager de øvrige medlemmene av FNs sikkerhetsråd for å lukke øynene for.

Haley viste til Irans testing av raketter, samt det hun betegner som ulovlige innkjøp av raketteknologi og «beviselige våpensmugling».

– Irans ødeleggende og destabiliserende rolle i Midtøsten går langt ut over ulovlige rakettester. Fra Syria til Jemen og fra Irak til Libanon fortsetter Iran sin støtte til terroristgrupper. Irans våpen, militære rådgivere og våpensmugling, nører opp under regionale konflikter og gjør dem vanskelige å løse, sa hun.

Til motmæle

Storbritannias FN-ambassadør Peter Wilson tok til motmæle, og betegnet atomavtalen med Iran som «en av de viktigste diplomatiske seire i nyere tid».

Uten å kritisere USA åpent, understreket han også viktigheten av at alle slutter opp om avtalen.

– Alle må overholde sin forpliktelser og blant annet sørge for at det iranske folk på synlig vis kan få nyte godt av sanksjonslettelsene, sa han.

(©NTB)