Obama med sleivspark til Trump

– Jeg bekymret meg ikke for hva avisene skrev fra dag til dag. Det jeg bekymret meg for var «hva kommer de til å skrive om meg om 20 år, når jeg ser tilbake?", sa Obama lørdag, under et besøk i Jakarta i Indonesia, der han vokste opp deler av barndommen.

Uttalelsen kom i en tale samme helg som det stormer rundt nåværende president Donald Trump på grunn av hans personangrep og utspill mot mediene på Twitter, der han raser mot sine kritikere. Uten direkte referanse til Trump sa Obama hvor viktig det er å unngå nyhetskilder med et ensidig syn på ting, og han advarte mot å bruke sosiale medier til å krenke minoriteter og behandle folk dårlig.

Obama holder seg for det meste langt unna politikk og avstår ellers fra å kommentere Trumps beslutninger, men i Jakarta kom det et hint til hva han syns om Trumps beslutning om å trekke USA ut av klimaavtalen fra Paris. Obama var i sin tid med på å få avtalen på plass.

– I Paris kom vi sammen om historiens mest ambisiøse avtale om klimaforandringer, en avtale som til og med midlertidig fravær av amerikanske lederskap fremdeles kan gi våre barn en mulighet til å kjempe, sa Obama.

