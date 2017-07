Paven bytter ut konservativ kardinal 

Avgjørelsen ble kjent lørdag, da pave Frans offentliggjorde en rekke endringer i sammensetningen i Vatikanet. Den tyske kardinalen og øverste teolog i den katolske kirken har vært på kollisjonskurs med pavens visjon om en mer inkluderende kirke, ifølge Reuters.

I en kort uttalelse fra Vatikanet opplyses det at kardinal Gerhard Ludwig Müllers femårige mandat som leder for avdelingen som forsvarer katolsk lære, ikke vil bli fornyet. Stillingen er sett på som den nest viktigste i Vatikanet å besette for paven, etter ministatens utenriksminister. Normen er at den som får jobben, blir sittende til pensjonsalder, som for Müllers del ville vært i 2023. I stedet overtar den spanske erkebiskopen Luis Francisco Ladaria Ferrer (73) i år. I motsetning til tyskeren har spanjolen en mykere tilnærming til troslæren og skyr rampelyset.

Müller har fått kritikk for sin tilnærming til problemene med seksuelt misbruk i den katolske kirken. I 2007 avfeide han at han hadde gjort noe galt, da en prest han hadde ansatt ble dømt for pedofili. Müller hadde ansatt presten i 1999 og lot han jobbe med barn, til tross for at han visste at mannen var dømt for overgrep mot mindreårige. Da pave Frans ble innsatt i 2013 tok han en prat med Müller om kirkens nulltoleranse for seksuelle overgrep.

Dette er den andre kardinalen på en uke som skal ut av Vatikanet. Torsdag tok kardinal George Pell, kjent for å støtte samme troslære som Müller, permisjon etter å ha blitt tiltalt for seksuelle overgrep i hjemlandet Australia.

