Stadig flere drap i kriminelle miljøer i Sverige

I 2015 og 2016 ble 56 mennesker skutt og drept i det politiet betegner som oppgjør mellom kriminelle i Sverige, ifølge Sveriges Radio.

– Det har blitt så ekstremt mange flere slike drap den siste tiden. På begynnelsen v 1990-tallet var det fire i året, og da ble 80 prosent av dem oppklart, sier kriminolog Mikael Rying ved politiets Nationella operativa avdelning (NOA).

– Nå har vi nærmere 30 slike drap i året og de siste to årene har oppklaringsprosenten ligget på 21 prosent, konstaterer han.

En av årsakene til at fire av fem slike drap forblir uoppklarte, er at personer i kriminelle miljøer sjelden vil snakke med politiet. Andre vil heller ikke si noe, enten av frykt for represalier eller som følge av lojalitet.

– Mange av drapene er også koblet til hverandre. Skjer det ett drap, så skjer det ett til som hevn. Slik kan det fortsette ganske lenge. Det gjør også at det blir vanskeligere å oppklare dem, sier Rying.

