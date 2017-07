Trump anklages for oppmuntring til vold mot journalister

«Det er en trist dag når selv USAs president oppmuntrer til vold mot reportere», heter det i en uttalelse fra mediehuset CNN etter Trumps ferske Twitter-melding.

Den redigerte videosnutten som USAs president publiserte på Twitter søndag, omtales som bisarr selv etter Trumps standarder.

I den 28 sekunder lange snutten, som stammer fra et ti år gammelt mediestunt, slår Trump ned en dresskledd mann ved siden av en brytering. Trump kaster seg over mannen og banker løs på ham. Offerets hode er sladdet med CNNs logo.

Videoen avsluttes med en falsk CNN-logo i høyre hjørne, med ordene «FNN: Fraud News Network».

«Lavmål»

Ytringsfrihetsorganisasjonen PEN kaller Trumps siste utfall et nytt lavmål.

– Det er umulig å konkludere med noe annet enn at presidenten fremstiller det som tappert og forbilledlig med brutale fysiske angrep på journalister, sier PEN America-leder Suzanne Nossel i en uttalelse.

En rådgiver i Det hvite hus mener mediene ikke har noe å frykte.

– Jeg tror ingen vil oppfatte det som en trussel. Jeg håper de ikke gjør det, sier Tom Bossert, Trumps rådgiver for innenlands sikkerhet.

Ti år gammelt brytestunt

Originalopptaket stammer fra da realitykjendisen Trump i en regissert affære i 2007 lot som om han overfalt en milliardærkollega under et brytestevne. Den animerte versjonen som Trump spredte søndag, ser ut til å ha dukket opp først på et Trump-vennlig nettforum tidligere i uka.

Presidenten har tidligere stemplet amerikanske medier som både opposisjonsparti og folkefiende, og spesielt CNN har blitt skyteskive for Trumps angrep mot det han hevder er falske nyheter.

Personangrep

Den siste tiden har han trappet opp sine verbale angrep på mediene, og da spesielt kabel-TV-kanaler som CNN. Tidligere i uka møtte Trump massiv kritikk, også fra partifeller, etter å ha hånet to kritiske MSNBC-journalister. I flere Twitter-meldinger kalte han Mika Brzezinski for dum og hevdet hun blødde på grunn av et ansiktsløft.

Trump har ikke vist noen tegn til retrett i kampen mot mediene.

– De falske mediene prøvde å hindre oss i å komme til Det hvite hus, men jeg er president, og ikke de, sa han til en tilhengerskare i Washington i helgen.

Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders uttalte sist torsdag at Trump «på ingen måte, i noen form, noensinne har oppfordret eller oppmuntret til vold».

Men både CNN og en rekke andre pressefolk fordømmer presidentens siste tweet, som de oppfatter som truende.

«Trussel»

Administrerende direktør Bruce Brown i Reporters Committee for Freedom of the Press omtaler videoen som en «trussel om fysisk vold mot journalister».

CNNs talsperson sier søndag at Trumps oppførsel er barnslig og «langt under verdigheten til hans embete».

– Vi kommer til å fortsette å gjøre jobben vår. Han bør begynne å gjøre sin, sier talspersonen til nyhetsbyrået AP.

(©NTB)