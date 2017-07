USA, Kina og Japan i samtale om Nord-Korea søndag

Frustrasjonen har økt hos Trump-administrasjonen ettersom Nord-Korea, tross sanksjoner, trusler og forslag om dialog, nekter å slutte med testing av ballistiske missiler og utvikling av kjernefysiske våpen. I forrige uke uttalte president Trump under besøket av Sør-Koreas president Mon Jae-in at det var slutt på tålmodigheten med Nord-Korea og leder Kim Jong-un, som har som mål å kunne nå amerikansk jord med atomvåpen.

Trump har lenge sagt han stoler på at Kina, som Nord-Koreas fremste allierte, ville kunne legge press på naboen for å få til en løsning, men erklærte i forrige uke at det var mislykket.

Søndag skal Trump snakke med Abe først, klokka 20 lokal tid, og deretter med Xi klokka 20.45.

Sinnet i USA har også økt den siste tiden etter at den amerikanske studenten Otto Warmbier, som ble pågrepet i Nord-Korea for 18 måneder siden, nylig ble returnert til USA i koma og døde få dager etterpå.

