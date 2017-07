18 omkom i brennende buss i Tyskland

Sammenstøtet førte til en av de verste trafikkulykkene i Tyskland noensinne. Brannen brøt trolig ut umiddelbart da bussen kjørte inn i lastebilen på motorveien A9 i nærheten av Münchberg i Bayern mandag morgen.

På ettermiddagen bekreftet politiet at 18 mennesker er omkommet. 30 personer er brakt til sykehus med alvorlige skader, og tilstanden skal være livstruende for to av dem.

– Våre tanker går til familiene til ofrene. Vi ønsker god bedring til alle dem som ble skadd, heter det i en uttalelse fra statsminister Angela Merkel.

Mange av de 46 passasjerene på bussen var eldre mennesker fra Sachsen i den østlige delen av landet.

Intens varme

Bussen var på vei mot Nürnberg da den kjørte inn i lastebilen i en saktegående kø.

Føreren av bussen holdt trolig ikke veldig høy fart da kollisjonen skjedde. Hvorfor sammenstøtet utløste en voldsom brann, vil nå bli etterforsket.

– Varmen var så kraftig at det ikke er igjen noe brennbart i bussen. Bare stålrammen er igjen, sier den tyske samferdselsministeren Alexander Dobrindt.

Da brannfolkene ankom ulykkesstedet, var temperaturen så høy at de ikke kunne bevege seg nær bussen.

– Alt de kunne gjøre var å slukke brannen, sier Dobrindt.

Vanskelig arbeid

Om lag 200 mennesker deltok i arbeidet ved ulykkesstedet, og fem helikoptre fraktet de skadde til sykehus.

Rettsmedisinere ble brakt til stedet for å hente ut og identifisere de døde. De store skadene på bussen gjorde arbeidet vanskelig.

Også Tysklands president Frank-Walter Steinmeier uttrykte sorg etter tragedien.

– Det eneste jeg kan si på dette tidspunktet, er at vi føler med alle pårørende og skadde, og håper de blir bra igjen så fort som mulig, sa han.

