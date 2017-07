Fetisjnettsted kobles til bortføringssak i USA

26 år gamle Yingying Zhang studerte ved Universitetet i Illinois. Etterforskerne fra FBI frykter at hun ikke lenger er i live.

Den 28 år gamle studenten som er siktet skal ha bortført henne 9. juni. Politiet oppgir at han oppsøkte nettstedet for å følge diskusjoner med titler som «den perfekte bortføringsfantasi» og «planlegg en kidnapping».

De siste måneden er nettstedet FetLife.com blitt kritisert for ikke å ta klarere avstand fra mulig kriminell aktivitet.

28-åringen fremstilles mandag for retten i Urbana, ikke langt fra universitet der Zhang studerte. Han ble arrestert fredag ​​etter at etterforskerne overhørte ham fortelle noen at han hadde kidnappet kvinnen og holdt henne fanget mot hennes vilje.

Nettstedet besluttet å forby hundrevis av fetisjkategorier etter at nettnavnet dukket opp i straffesaker, blant annet i Australia. Men så sent som søndag var det fortsatt flere forum for bortføringsfantasier, og kategorien bortføringsspill hadde mer enn 78.000 følgere.

Blant trådene som fortsatt lå tilgjengelig, var «Verktøy for en kidnapper».

