Xi: Kinas forhold til USA er «påvirket av negative faktorer»

Xi sa på telefon med den amerikanske presidenten at «de har oppnådd viktige resultater» etter at de to møttes i Florida i April, men sa også at det bilaterale forholdet er «påvirket av negative faktorer».

Forholdet mellom de to statsoverhodene kom skjevt ut da Trump tiltrådte som president og antydet ny kurs overfor Taiwan, som både ledelsen i Beijing og resten av verden inntil nå har behandlet som en del av Kina.

Våpensalg

Kun dager før mandagens telefonsamtale, godkjente Trump våpensalg til Taiwan til en verdi av rundt 11 milliarder kroner.

Xi sa til Trump at han håper presidenten vil håndtere Taiwan-relaterte utfordringer ved å holde fast på den såkalte «ett Kina-linjen».

Kinesiske myndigheter ser heller ikke med blide øyne på et at amerikansk krigsskip seilte farlig nær en omstridt øy i Sør-Kinahavet søndag.

Politisk provokasjon

De kaller hendelsen en «alvorlig politisk og militær provokasjon». Destroyeren USS Stethem seilte mindre enn 12 nautiske mil fra lille Triton Island i Paracel-øyene, som Kina, Taiwan og Vietnam anser som sin, sa en amerikansk tjenestemann til AFP.

Kina sendte av gårde krigsskip og jagerfly som svar på forbiseilingen, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

– Kinesiske myndigheter oppfordrer på det sterkeste USA til umiddelbart å stoppe slike provoserende operasjoner som bryter med Kinas suverenitet og truer Kinas sikkerhet, sa en talsmann for utenriksdepartementet.

Han la til at Beijing vil fortsette å ta i bruk alle nødvendige midler for å forsvare sin suverenitet og sikkerhet.

(©NTB)