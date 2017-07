Amnesty-rapport: Grusomhetene øker i Sør-Sudan

Både regjeringslojale og opposisjonelle styrker i ekvatorregionen i Sør-Sudan står bak omfattende og alvorlige brudd på menneskerettighetene, overgrep og krigsforbrytelser. Det går fram av en Amnesty-rapport sammenfattet av observatører som var i regionen i juni og samlet dokumentasjon.

– Større omfang av kamphandlinger i regionen rundt ekvator har ført med seg økt brutalitet mot sivile. Menn, kvinner og barn er skutt, hakket til døde med macheter og brent levende i sine hjem. Kvinner og jenter er gruppevoldtatt og bortført, sier Donatella Rovera i Amnesty International.

Rundt en million mennesker er drevet på flukt i regionen, flere hundretusener bare det siste året, vekk fra det som er Sør-Sudans mest fruktbare jordbruksområde. Det har bidratt til den massive sultkatastrofen i landet, ytterligere et element å frykte for befolkningen i tillegg til frykten for å bli utsatt for grusomheter.

(©NTB)