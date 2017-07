EU med ny plan for å få kontroll i Middelhavet 

Så langt i år har mer enn 85.000 mennesker tatt seg over Middelhavet til Italia. Det er 19 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Italia er under kraftig press og har bedt andre medlemsland om å gjøre mer for å hjelpe til. Nå foreslår EU-kommisjonen en ny pakke med tiltak for å bidra til å avlaste landet.

– Det er åpenbart for oss alle at situasjonen i Italia er ekstremt vanskelig, og at den italienske regjeringens krav om europeisk solidaritet er fullstendig berettiget, sa EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans da han la fram planen i Strasbourg.

– Gjennom handlingsplanen vil vi sikre at vi demper presset på Italia, sa han.

Ett forslag er å styrke samarbeidet med Libya for å få ned antall flyktninger og migranter som i det hele tatt når fram til kysten og videre ut i internasjonalt farvann.

Samtidig vil EU-kommisjonen styrke innsatsen til EUs byråer, trappe opp innsatsen for å få på plass returavtaler og samarbeide tettere med Niger og Mali for å forhindre flyktninger og migranter fra å nå fram til Libya.

Handlingsplanen vil bli tatt opp til diskusjon når EUs medlemsland samles til et uformelt ministermøte i Tallin torsdag.

