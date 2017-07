Juncker skjelte ut EU-parlamentet 

– Jeg vil ønske velkommen dem som faktisk har tatt seg bryet med å komme i dag. Men det faktum at det bare er rundt 30 parlamentarikere til stede under denne debatten, viser at EU-parlamentet ikke tar dette på alvor, sa Juncker, som var tydelig opprørt.

Han ble raskt avbrutt av EU-parlamentets president Antonio Tajani, som ba Juncker om å vise en «mer respekt». Tajani påpekte at det er EU-parlamentets oppgave å være vaktbikkje for Kommisjonen, og ikke omvendt.

– Det er bare noen få medlemmer her til å passe på Kommisjonen. Dere er latterlige! bjeffet Juncker tilbake.

– Jeg ber deg vennligst om å endre ordbruken. Vi er ikke latterlige, sa Tajani.

– Jeg vil aldri igjen delta på et slikt møte! svarte Juncker.

Juncker var invitert til EU-parlamentet for å takke Maltas statsminister Joseph Muscat for innsatsen som formannskap i EU det siste halvåret. Han så noe beklemt ut der han satt og tok imot hyllesten.

(©NTB)