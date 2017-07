Kina vil foreslå nordkoreansk løsning i FN

Dersom USA og Sør-Korea følger oppfordringen, vil Kina be Nord-Korea utsette sine kjernefysiske og ballistiske missil-programmer, sa Kinas FN-ambassadør mandag.

Ambassadør Liu Jieyi advarte også om at dersom spenningene i regionen øker, kan situasjonen komme ut av kontroll og få katastrofale følger. Liu håper å få støtte i FNs sikkerhetsråd for en løsning som kan lette spenningen på halvøya.

Lius kommentarer kommer etter at Kinas president Xi Jinping sa til president Donald Trump i en telefonsamtale tidligere mandag at relasjonen mellom Kina og USA er blitt påvirket av negative faktorer. Ytringen kom etter at Trump innførte sanksjoner mot en kinesisk bank som er beskyldt for å drive virksomhet med Nord-Korea.

Trumps administrasjon har bedt Kina om hjelp til å få bukt med den kjernefysiske trusselen fra Nord-Korea, men i forrige uke sa den amerikanske presidenten at tiden for strategisk tålmodighet med det nordkoreanske regimet er over.

