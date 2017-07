Nord-Korea varsler «viktig kunngjøring» etter missiltest

Nord-Korea avfyrte et uidentifisert ballistisk missil fra området ved Banghyon, i provinsen Nord-Pyongan, rundt klokka 9.40 tirsdag morgen, ifølge en melding fra militærkommandoen i Sør-Korea. Provinsen ligger nær grensen til Kina.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har hasteinnkalt regjeringens sikkerhetsråd.

Forsvarsdepartementet i Japan bekrefter meldingen om at missilet endte ferden i Japanhavet, innenfor Japans økonomiske sone. Raketten hadde en flytid på rundt 40 minutter, noe som skal være uvanlig lenge for en mellomdistanserakett.

Etter oppskytningen varslet Nord-Korea om «viktig kunngjøring» klokken 8.30 norsk tid, på den statlige radiokanalen.

Oppskytingen føyer seg inn i rekken av en serie prøveoppskytinger de siste månedene. Ikke lenge etter kom den første Twitter-meldingen fra president Donald Trump. Der lurer han blant annet på om Nord-Koreas leder Kim Jong-un ikke har noe annet å ta seg til.

«Vanskelig å tro at Sør-Korea og Japan vil finne seg i dette så mye lenger. Kanskje Kina vil legge bredsiden til mot Nord-Korea og få en slutt på dette tullet en gang for alle!".

– Kunne nådd USA

Analytiker David Wright i Union of Concerned Scientists, sier tilgjengelig informasjon tyder på en økning i rekkevidden på Nord-Koreas missiler. Han sier at raketten kan ha nådd en høyde på mer enn 2.800 kilometer.

– Dersom meldingene stemmer, så kan det samme missilet nå en maksrekkevidde på 6.700 kilometer i en standard bane, sier Wright. Han sier at det er en rekkevidde som kan bety at missilet teoretisk sett kan nå Alaska.

Raketten tilbakela over 930 kilometer, ifølge Sør-Korea. Japans forsvarsdepartement sier missilet i stor grad «overskred» en høyde på 2.500 kilometer.

Jeffrey Lewis, sjefen for det østasiatiske ikkespredningsprogrammet ved Monterey Institute of International Studies, mener det kan tyde på at det kan dreie seg om et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM). På Twitter skriver han at det er «en ICBM som kan nå Anchorage, ikke San Francisco, men fortsatt».

I januar skrøt Nord-Korea av at de var i ferd med å ferdigstille ICBM, langdistanseraketter som kan rettes mot og nå det amerikanske fastlandet.

Militærøvelser

Oppskytingen kommer en dag etter at Kina advarte om at hvis spenningen i regionen øker, kan situasjonen komme ut av kontroll og få katastrofale følger.

Kinas FN-ambassadør Liu Jieyi håper å få støtte i FNs sikkerhetsråd for en løsning som kan lette spenningen på halvøya.

Trumps administrasjon har bedt Kina om hjelp til å få bukt med den kjernefysiske trusselen fra Nord-Korea, men i forrige uke sa den amerikanske presidenten at tiden for strategisk tålmodighet med det nordkoreanske regimet er over.

Liu sa også at Beijing vil presse på for å få USA og Sør-Korea til å slutte med sine militærøvelser på den koreanske halvøya i bytte mot at Nord-Korea avslutter sine kjernefysiske og ballistiske missilprogrammer.

Trump, Japans statsminister Shinzo Abe og Moon forventes å diskutere Nord-Korea på sidelinjen av kommende helgs G20-toppmøte i Hamburg.

