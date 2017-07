Abbas tvinger igjennom pensjon for tusenvis av palestinere

Grepet blir sett som et siste utspill fra Fatah-fraksjonen til president Mahmud Abbas for å ramme rivalen Hamas.

Flere forsøk på forsoning har mislyktes, og Abbas har forsøkt å svekke islamistene de siste månedene. En talsmann for Fatah sa at beslutningen ble tatt da Hamas hindret et forsøk på forsoning. Ifølge talsmannen vil i alt 6.150 ansatte innen helse, utdanning og andre offentlige sektorer bli berørt.

Han sa videre at steget kan reverseres hvis Hamas overfører makt til Abbas' regjering.

Etter at Hamas overtok makten i regionen i 2007, har palestinske myndigheter fortsatt å betale sine tidligere tjenestemenn vanlig lønn, som ble redusert tidligere i år.

En talsmann for Hamas kalte tvangspensjoneringen umoralsk og umenneskelig.

I forrige måned stoppet Abbas regjering å betale Israel for strøm til Gaza slik at det bare var elektrisitet i området to timer per dag. Det førte til at Egypt tilbød drivstoff for å bøte på strømstansen.

