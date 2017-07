Dødstallet stiger i Venezuela

Riksadvokat Luisa Ortega Diaz, som er president Nicolas Maduros mest profilerte kritiker – la til at 4.658 demonstranter for tiden blitt etterforsket for drap, overfall eller hærverk.

Ortega sa at hennes kontor bare har begrenset adgang til å etterforske sakene, siden mange av dem er sendt til en militær domstol som er opprettet for å få dømt demonstranter fortløpende. Hun betegnet militærdomstolen som «et mysterium».

Den 59 år gamle advokaten, tidligere statsråd under Maduro, som vendte seg mot ham i vår, er selv under etterforskning i en fem dagers høring som startet tirsdag i landets høyesterett. Dersom det blir avdekket noe klanderverdig i løpet av saken, risikerer hun å miste stillingen.

Venezuela har hatt en bølge av voldelige protester utløst av et mislykket forsøk fra høyesterett om å frata den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen makt. Retten er lojal mot den sittende presidenten Nicolás Maduro.

