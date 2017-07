Demonstranter stormet nasjonalforsamlingen i Venezuela

Bakgrunnen for stormingen var at de folkevalgte i nasjonalforsamlingen, der opposisjonen er i flertall, holdt en spesialsesjon for å markere landets uavhengighetsdag.

Demonstrantene var iført røde klær og var væpnet med stokker, og de skjøt opp fyrverkeri og forårsaket kaos i bygningen. Det er ikke meldt om skadde.

