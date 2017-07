IS klorer seg fast i sentrum av Mosul

Området ekstremistgruppa kontrollerer i sentrum av storbyen, har krympet til et lite område i sentrum, sa generalløytnant Sami al-Aridi onsdag. Han anslo at det er rundt 300 IS-krigere igjen her.

Dette er hundre flere enn han anslo tidligere denne uka. Men Iraks statsminister Haider al-Abadi føler seg sikker på seier og har allerede gratulert soldatene med innsatsen.

– Ære være Gud! Vi har klart å frigjøre Mosul, sa al-Abadi tirsdag kveld.

– Befolkningen i Mosul støttet og sto sammen med sikkerhetsstyrkene våre mot terrorismen, la han til.

Sivile flykter

Svært mange sivile antas fortsatt å befinne seg i det lille området i sentrum av Mosul som IS ennå kontrollerer.

Hver gang regjeringsstyrkene klarer å rykke fram hundre meter, pleier rundt 1.500 sivile å flykte i sikkerhet, ifølge al-Aridi.

Han frykter at hundrevis av IS-krigere har klart å unnslippe fra gamlebyen i Mosul. Noen av dem fjerner de karakteristiske skjeggene sine, bytter klær og blander seg med sivilbefolkningen.

– De bare barberer seg og går sin vei. Så sent som i går fanget vi to i en gruppe kvinner og barn, sier generalløytnanten.

Krigsforbrytelser

Regjeringsstyrkene og deres allierte regner med å ha full kontroll i hele Mosul i løpet av noen dager. De irakiske styrkene støttes av kurdiske og sjiamuslimske militsgrupper og kampflyene til den USA-ledede koalisjonen i Irak.

Mosul, Iraks nest største by, ble erobret av IS i en lynoffensiv sommeren 2014. Kort tid senere erklærte IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi opprettelsen av et såkalt kalifat i en tale i den historiske al-Nuri-moskeen i sentrum av byen.

Moskeen ble sprengt i stykker forrige måned, og ifølge irakiske myndigheter var det IS som ødela bygningen.

De ytterliggående islamistene i IS har begått grove overgrep og drap på sivile i perioden de har kontrollert Mosul. Men også flere av gruppene som kjemper mot IS, anklages for krigsforbrytelser.

En gruppe norske soldater er stasjonert i en militærleir i Anbar-provinsen hvor de jobber med å lære opp irakiske regjeringsstyrker. En lang rekke vestlige land deltar i den USA-ledede koalisjonen som bidrar med flyangrep i kampen mot IS.

Harde kamper i Raqqa

Også i Syria er IS hardt presset, og det foregår nå kamper i sentrum av gruppas «hovedstad» Raqqa.

Her møter den USA-støttede opprørsalliansen SDF hard motstand fra ekstremistene. Det forteller en talsmann for den kurdiske militsgruppa YPG, som utgjør en stor del av SDF.

IS skal ha brukt væpnede droner og selvmordsbombere i kjøretøyer mot de framrykkende SDF-styrkene.

– SDF rykket fram og tok kontroll over den strategisk viktige gata Saif al-Dawlah, sa talsmannen Nuri al-Mahmoud onsdag.

Kampfly fra den USA-ledede koalisjonen i Syria bombet deler av middelaldermuren rundt gamlebyen mandag kveld. Dermed var det mulig å ta seg inn i hjertet av byen uten å passere de gamle portene i muren, hvor IS har utplassert bomber og landminer.

Etter bombingen skal det nå være to 25 meter brede åpninger i muren, som til sammen er flere kilometer lang.

