Kina inviterer utenlandske spesialister til å behandle Liu

I en uttalelse sier sykehuset i Shenyang at spesialistene er invitert etter ønske fra Liu Xiaobos familie og råd fra andre spesialister.

De «mest anerkjente leverkreftspesialistene» skal slutte seg til de spesialistene som allerede behandler 61 år gamle Liu, ifølge sykehuset. Ytterligere informasjon om de utenlandske spesialistene er så langt ikke kjent. Verken amerikanske eller tyske tjenestemenn har så langt kommentert påstanden om en invitasjon. Hvilke andre land det skal være snakk om er heller ikke kjent.

Liu er en av Kinas mest kjente politiske dissidenter. 61-åringen har vært fengslet siden 2009, og han ble tildelt Nobels fredspris i 2010 for sin kamp for menneskerettigheter i landet. Siden han satt fengslet, var han ikke til stede under prisutdelingen i Oslo.

Det var i forrige uke det ble kjent at Liu har uhelbredelig leverkreft, og at han nå er sluppet ut av fengselet for å få behandling på et sykehus i Shenyang.

Tirsdag sa en høyt plassert EU-kilde at EU jobber for å få Liu til Europa for behandling.

