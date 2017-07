Nederland vil rettsforfølge mistenkte bak nedskytningen av MH17

Utenriksminister Bert Koenders sa i en uttalelse onsdag at beslutningen er tatt av landene som i fellesskap etterforsker hendelsen. Nederland, Australia, Belgia, Malaysia og Ukraina deltar i etterforskningen.

I fjor konkluderte etterforskningen med at passasjerflyet ble truffet av en rakett skutt opp fra et opprørskontrollert område øst i Ukraina. En mobil oppskytingsrampe skal ha blitt fraktet over grensa fra Russland, og raskt fraktet tilbake igjen etter nedskytingen av flyet.

Både regjeringen i Russland og prorussiske opprørere i Ukraina har avvist denne konklusjonen.

Tidligere har amerikansk etterretning uttalt at de prorussiske opprørerne trolig skjøt ned passasjerflyet ved en feil. 298 mennesker døde da flyet delte seg i stor høyde og falt i bakken.

