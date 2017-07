Nord-Koreas leder lover flere «gaver» til amerikanerne

Tvert imot tok han på seg sitt bredeste glis etter tirsdagens første oppskyting av det nordkoreanerne hevder er et interkontinentalt ballistisk missil og lovet Washington flere «gavepakker».

Amerikanske og sørkoreanske styrker svarte på oppskytingen med en maktdemonstrasjon med selv å skyte opp presisjonsmissiler fra sørkoreanske territorialfarvann. Sør- Koreas president Moon Jae-in beordret øvelsene sammen med USA for å vise Nord-Korea at de står samlet og fast i missilspørsmålet.

Møte i FNs sikkerhetsråd

Pyongyang forsøker å bygge opp et arsenal av atomvåpen som kan nå overalt i USA. Så langt har de ikke kommet og analytikere tror det vil ta flere år å få et slikt arsenal og mange flere tester. Likevel blir den vellykkede oppskytingen tirsdag sett på som et betydelig skritt mot dette målet hvis landet ikke blir stoppet.

Bekymringen spredte seg til Washington og FN der USA, Japan og Sør-Korea ba om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd. Møtet skal holdes onsdag kveld.

USAs utenriksminister Rex Tillerson sa at det amerikanske svaret denne gangen vil inneholde sterkere tiltak enn de reaksjonene som er blitt brukt til nå.

Peker nese

Reaksjonene fra det internasjonale samfunnet synes imidlertid bare å oppildne nordkoreanerne hvis propagandamaskin sjelden lar sjansen gå fra seg til å blåse opp landets leder og samtidig peke nese av myndighetene i Seoul og Washington.

I en melding fra det statlige presseorganet blir det beskrevet hvordan Kim nøt synet av missilet som de hevder er i stand til å bære et stort kjernefysisk stridshode.

«Med et stort smil oppfordret Kim sine forskere til ofte å sende store og små gavepakker til yankeene», het det med tydelig henvisning til å fortsette forsøkene den nordkoreanske lederen beordret etter å ha overtatt makten i 2011.

