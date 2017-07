Pandadiplomati da Merkel møtte Xi

Tysklands statsminister introduserte de kinesiske pandaene som «to meget sympatiske diplomater».

Pandaene Meng Meng og Jiao Qiing er en gave fra Kina og den kinesiske presidenten kalte dem et symbol på vennskapet mellom de to stornasjonene.

De to statslederne er enige om at Tyskland og Kina skal ha en sterkere handelsavtale. Et styrket samarbeid mellom de to landene sees på som en konsekvens av Merkels anstrengte forhold til USAs president Donald Trump, blant annet etter hans løfte om «Amerika først».

Merkel og Xi lovet også å gjøre sitt for å minske det voksende gapet mellom land i verden, og jobbe for at denne ukens G20-toppmøte i Hamburg skal bli vellykket.

EU og 19 ledende økonomier deltar på toppmøtet som starter fredag. I tillegg deltar et knippe gjesteland, deriblant Norge. Merkel er vert for møtet.

Kinas bruk av pandabjørner som gaver omtales også som pandadiplomati. Kina har fra før av gitt tre pandabjørner til Tyskland. Den siste, 34 år gamle Bao Bao, døde i Berlin 2012, etter å ha blitt den eldste pandabjørnen i verden. Finland og Nederland har også mottatt denne gesten fra Kina tidligere i år.

(©NTB)