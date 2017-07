– Fortsatt opptil 20.000 sivile i IS-kontrollert område i Mosul

– På nåværende tidspunkt regner vi med at minst 15.000, kanskje så mange som 20.000, sivile er igjen i gamlebyen, sier Lise Grande, FNs koordinator for humanitære saker i Irak.

De irakiske regjeringsstyrkene og deres allierte regner med å ha full kontroll i hele Mosul i løpet av noen dager. Regjeringsstyrkene får støtte av kurdiske og sjiamuslimske militsgrupper og kampflyene til den USA-ledede koalisjonen i Irak i kampen mot IS.

Mosul, Iraks nest største by, ble erobret av IS i en lynoffensiv sommeren 2014. Kort tid senere erklærte IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi opprettelsen av et såkalt kalifat i en tale i den historiske al-Nuri-moskeen i sentrum av byen.

(©NTB)