Britisk politi: Mannen bak Manchester-angrepet var ikke tilknyttet et større nettverk

Politiet har gjennomført en rekonstruksjon av bevegelsene til Salman Abedi i ukene før bombeangrepet i mai i år, da 22-åringen gikk til anskaffelse av deler til en bombe.

Abedi drepte 22 mennesker og seg selv da han detonerte en ryggsekkbombe blant publikummere etter en Ariana Grande-konsert 22. mai.

Russ Jackson, sjef for antiterrorpolitiet i Nordvest-England, sa torsdag at politiet så langt ikke har noen beviser for at Abedi var en del av et større nettverk.

– Men vi mistenker imidlertid at flere har vært klar over at angrepet skulle skje, eller er medskyldige, sa Jackson.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser, og Jackson sier etterforskningen av angrepet mest sannsynlig kommer til å pågå i flere måneder framover.

Britiske etterforskere ønsker å avhøre Abedis yngre bror, Hashem, som har blitt pågrepet i Libya.

I dagene etter angrepet ble en rekke personer pågrepet av britisk politi, men alle ble senere løslatt uten siktelse.

