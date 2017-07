Tyskland venter 100.000 demonstranter under G20-møtet

Tysk opprørspoliti benyttet seg av vannkanoner og pepperspray for å bryte opp en uautorisert leir for demonstranter i det som beskrives som stygge scener natt til tirsdag. Fem personer ble skadd, noe som skaper frykt for at det er mer trøbbel i vente.

Myndighetene i Tyskland venter opptil 100.000 demonstranter under det to dager lange G20-toppmøtet som starter fredag, og bringer toppledere som USA-president Donald Trump, Russlands Vladimir Putin, Kinas Xi Jinping og flere andre til Hamburg.

20.000 politifolk utstyrt med opprørsutstyr, pansrede kjøretøyer, helikoptre og overvåkningsdroner er utstasjonert på områdene der arrangementer i forbindelse med toppmøtet finner sted. Møtet er det største internasjonale arrangementet byen har vært vertskap for.

Et lokale med kapasitet til 400 mennesker skal huse dommere og folk som blir pågrepet i byen under møtet.

Rundt 30 demonstrasjoner er kunngjort på forhånd, organisert av alt fra globaliseringsmotstandere, miljøaktivister, fagforeninger, studenter og kirkegrupper.

De fleste av dem ventes å være fredelige, men flere vil også bli ledet av radikale venstreorienterte eller anarkistiske militante demonstranter kjent som «black bloc»-aktivister. Disse har tradisjon for å havne i sammenstøt med politiet og kaste steiner, flasker eller fyrverkeri.

I Hamburg planlegger disse gruppene protester som de kaller «Welcome to Hell» – «Velkommen til helvete».

