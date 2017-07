Volkswagen tilbakekaller over 700.000 biler

Problemene kan oppstå under visse situasjoner under kjøring, for eksempel dersom sjåføren vrir kraftig på rattet eller bremser hardt.

En talsmann for bilprodusenten opplyser overfor nyhetsbyrået Reuters at 288.000 Volkswagen-biler i Tyskland tilbakekalles. Ettersom både Audi og Skoda også berøres, betyr det at totalt 385.000 biler er omfattet i Tyskland.

Volkswagen Norge opplyser til NRK at 5.598 biler av modellene Eos, Golf, Golf Plus, Scirocco og Caddy her i landet vil bli tilbakekalt. Selskapet opplyser at eiere av de aktuelle modellene blir kontaktet.

I Sverige omfattes 14.233 biler av tilbakekallelsen, de fleste av dem Volkswagen-modeller.

