Merkel: Trump deltok på deler av klimasamtalene under G20

– Det blir veldig interessant å se hvordan vi formulerer kunngjøringen i morgen og gjør det tydelig at det er flere ulike meninger om saken, ettersom USA beklageligvis ønsker å trekke seg fra Parisavtalen, sier Merkel tidlig fredag kveld.

USAs president Donald Trump har allerede kunngjort at han vil trekke USA ut av Parisavtalen.

Trump deltok ifølge Merkel på den første delen av klimasamtalene under toppmøtet. På en pressekonferanse etter ettermiddagens program sa Merkel at den amerikanske presidenten også talte under klimaforhandlingene.

(©NTB)