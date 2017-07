Amerikansk general: Seierserklæring i Mosul nært forestående

– Jeg vil ikke spekulere i om det blir i dag eller i morgen, men jeg tror det blir svært snart, sier general Robert Sofge til nyhetsbyrået AFP.

Den irakiske regjeringshæren står bare noen få meter fra full seier over IS i Mosul, melder irakisk radio. Seier kan bli proklamert lørdag.

De siste dagene har IS-krigere bare hatt kontroll over noen få kvartaler i gamlebyen i sentrum av Mosul etter at regjeringsstyrkene kvartal for kvartal hadde kjempet seg inn i byen.

Ifølge en talsmann for de irakiske sikkerhetsstyrkene forsøkte flere IS-krigere å rømme over elva Tigris, men der ventet irakiske styrker. Ifølge talsmannen forsøkte jihadistene da å snu, men de ble skutt og drept av sikkerhetsstyrkene.

I en uttalelse fra den irakiske hæren heter det at 35 IS-krigere ble drept og seks tatt til fange da de forsøkte å rømme.

Mosul, Iraks nest største by, ble erobret av IS i en lynoffensiv sommeren 2014. Kort tid senere erklærte IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi opprettelsen av et såkalt kalifat i en tale i den historiske al-Nuri-moskeen i sentrum av byen.

Irakiske og allierte styrker innledet en offensiv mot Mosul 17. oktober 2016. Den østlige delen av byen ble gjenerobret fra IS i januar, og en fornyet offensiv mot islamistgruppa i Vest-Mosul ble kunngjort i februar.

(©NTB)