May vil ha Thatcher-statue foran parlamentet

Flere har vært bekymret for at en slik statue kan bli et yndet mål for hærverk. For 15 år siden kappet en mann hodet av en marmorstatue av Thatcher i London Guildhall Library.

– Det må ikke være slik at en trusselen om vandalisme skal hindre oss fra å reise en statue av Margaret Thatcher, sa May til BBC fredag.

Planen er å sette opp en bronsestatue med en prislapp på 300.000 pund eller rundt 3,2 millioner kroner på Parliament Square, ved siden av historiske skikkelser som Winston Churchill og Mahatma Gandhi.

Thatcher, som var de konservatives statsminister fra 1979 til 1990, døde i 2013 i en alder av 87 år.

