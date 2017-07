Minst en død i brann i departement i El Salvador 

En mann døde av brann- og røykskader i den ni etasjer høye bygningen i San Salvador. Ut fra lokale fjernsynsopptak ser det ut til at brannen begynte i femte etasje, ifølge Reuters.

En mann ble filmet da han hoppet fra toppen av bygningen og landet på et tak nær bakken. Lederen for beredskapstjenesten i landet sa at det ikke var klart om mannen hadde overlevd. Redningslederen fortalte at også andre hadde hoppet fra femte og sjette etasje i den brennende bygningen og var skadd.

Ifølge en sykehuslege var en kvinne som ble brakt dit etter brannen, død, men det er foreløpig ikke bekreftet.

Rundt 50 personer ble evakuert fra bygget, og 25 personer er lagt inn på sykehus med brann- og røykskader.

Det ble sendt helikoptre til stedet for å redde ut folk fra departementet som det sto en tykk svart røyksøyle opp fra.

Rundt 50 mennesker var på et tidspunkt fanget inne av flammene i de øvre etasjene, men etter hvert kunne brannmannskapene opplyse at det ikke var noen igjen i bygningen. Brannen vi bli etterforsket.

