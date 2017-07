Flere tusen evakuert fra skogbranner i USA og Canada

Provinsen British Columbia på Canadas vestkyst har erklært unntakstilstand for første gang på 14 år.

Brannene har spredd seg over hundrevis av kilometer og brenner seg gjennom det tørre skoglandskapet. Høye temperaturer og sterk vind gjør slokkingsarbeidet vanskelig for de 1.600 brannmennene som prøver å få bukt med flammene.

– Værsituasjonen er ikke god. Dette er veldig aggressive branner som gjør dem vanskelig å få bukt med, sier John Rustad til Reuters. Rustad er ansvarlig for brannslukking hos de lokale myndighetene.

Skyldes lynnedslag

Brannene startet fredag. Da ble det meldt om ild 138 forskjellige steder, de fleste av dem forårsaket av lynnedslag. Det er så langt ikke meldt om døde eller skadde.

Myndighetene har ennå ikke oversikt over skadeomfanget, selv om gårdsbruk med husdyr, boliger og andre bygninger er forlatt.

Sist det ble erklært unntakstilstand i British Columbia var i 2003. Også da var det på grunn av skogbranner.

Tusenvis evakuert

I California er høye temperaturer og tørke med på å gjøre slukningsarbeidet vanskelig for brannmannskapene. Ifølge BBC herjer rundt 17 branner i den amerikanske delstaten.

Flere hundre hjem er evakuert nord i California, mens nesten 300 hjem er evakuert i Santa Barbara-området, hvor en skogbrann i løpet av åtte timer lørdag spredte seg til et tre ganger så stort område og dekket cirka 77 kvadratkilometer. En sterk vind kombinert med tørke sørger for at flammene får godt og hurtig tak.

Også i delstatene Arizona og Nevada meldes det om skogbranner og evakueringer.

