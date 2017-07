Rolige timer etter at våpenhvile i Syria trådt i kraft

Våpenhvilen ble kunngjort mens USAs president Donald Trump og hans russiske kollega Vladimir Putin møttes i Hamburg denne uka. Den trådte i kraft søndag klokka 12 lokal tid (klokka 11 norsk tid).

USAs president Donald Trump skriver på Twitter at våpenhvilen kommer til å redde liv.

«Nå er tidspunktet for å gå videre og jobbe konstruktivt med Russland», skrev Trump kort tid etter at våpenhvilen trådte i kraft.

Våpenhvilen omfatter tre provinser i det sørvestlige Syria, og en observatør i området meldte tidlig søndag ettermiddag at våpnene har vært stille etter at den trådte i kraft.

Liten optimisme å spore

Våpenhvilen, som også Jordan har bidratt til, har blant annet som mål å skape ro langs Syrias grenser til Jordan og Israel. Den skal også åpne for humanitær bistand til området, og for at flyktninger i Jordan kan vende hjem.

En rekke våpenhviler er tidligere avtalt i den seks år lange krigen i Syria, men ingen av dem har vart lenge.

Våpenhvilen omfatter ikke IS. En innbygger og opposisjonsaktivist i Daraa ved den jordanske grensa, meldte om uvanlig ro noen timer etter at våpenhvilen trådte i kraft.

– Det er fortsatt mye angst. Våpenhvilen er i gang, men det er ingen mekanismer på plass for å overvåke den. Det er det som bekymrer folk, sier Ahmad al-Masalmeh.

Amerikanskstøttede opprørere, syriske regjeringsstyrker og IS kjemper alle om kontrollen over de sørlige delene av Syria.

Uklarheter

Det syriske regimet har så langt ikke gått ut med en offisiell kommentar om avtalen, og den ble ifølge nyhetsbyrået AFP heller ikke nevnt i nyhetssendingene på statlig TV klokka 12.

Den regimevennlige avisa Al-Watan siterer lederen av utenrikskomiteen i den syriske nasjonalforsamlingen, Boutros Marjana, på at våpenhvileavtalen skal ha blitt forhandlet fram etter konsultasjoner med regjeringen.

Regimet innførte sin egen ensidige våpenhvile mandag, men kampene har likevel fortsatt i løpet av uka som gikk. Rett før våpenhvilen trådte i kraft, bombet regimets fly Daraa, mens helikoptre slapp tønnebomber i den samme byen, ifølge Syrian Observatory for Human Rights.

Israel støtter

Israel uttrykker støtte til våpenhvilen så lenge den ikke innebærer at iranske eller russiske styrker utplasseres langs Israels grense til Syria.

Israel har mange ganger insistert på at landet ikke vil akseptere en permanent iransk tilstedeværelse i Syria, og har flere ganger bombet våpenforsendelser på vei gjennom Syria fra Iran til Hizbollah i Libanon.

Den nyeste våpenhvilen innføres i kjølvannet av en avtale om sikre soner i Syria som Russland og Tyrkia ble enige om i forhandlinger i Kasakhstan. Partene forhandler ennå om detaljene, og avtalen er ikke iverksatt.

Skeptisk opposisjon

En delegasjon med opposisjonsgrupperinger uttrykte før avtalen om våpenhvilen i Sør-Syria ble kunngjort, sin skepsis til hemmelige forhandlinger de selv ikke er del i, og til separate sikre soner som de mener skaper splittelse i landet.

Den nye våpenhvilen trer i kraft dagen før en ny runde med FN-sponsede fredsforhandlinger starter i Genève. Forventningene om resultater i Genève er ikke store, men en FN-tjenestemann sier at våpenhvilen kan skape et positivt momentum.

