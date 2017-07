Tre menn skutt i Bergsjön i Göteborg

Ifølge politiet er to av dem alvorlig skadd, mens mannen de tror skjøt de to er lettere skadd. Denne mannen ble skutt av politiet som iverksatte en stor aksjon i forbindelse med skytingen, skriver Aftonbladet.

– Jeg hørte politiet si til ambulansepersonellet at en person ble skutt i ryggen, sa et vitne til avisen. Et annet vitne sa til Göteborgs-Posten at han så en mann bli skutt i beinet eller foten. Vedkommende skal være den mistenkte gjerningsmannen.

De to som er alvorlig skadd, er mellom 25 og 30 år gamle. Mannen politiet mistenker for å ha avfyrt skuddene er i 25-årsalderen.

Meldingen om skyteepisoden ved Komettorget kom klokka 21.33 lørdag kveld. All kollektivtrafikk i området ble stanset av hensyn til sikkerheten.

Ifølge svensk politi er Bergsjön et problemområde som de klassifiserer som spesielt utsatt.

