Varmeste dag i Los Angeles siden 1886

Ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet ble temperaturen i sentrum av byen målt til 98 grader Fahrenheit eller 36,7 grader Celsius. Siste rekord var 95 Fahrenheit som ifølge AP ble satt i 1886.

Lørdag nådde temperaturene andre steder i Los Angeles opp i 109 grader Fahrenheit og overgikk rekorden fra 2006. Det skjedde i den nordvestlige forstaden Woodland Hills.

Meteorologene advarer mot enda høyere temperaturer lenger vekk fra stillehavskysten. I innlandet kan det bli opp til 110 grader Fahrenheit (43,3 grader Celsius). Eldre, barn og folk som arbeider ute blir advart om at varmen kan være livstruende.

I Phoenix i Arizona er det de siste dagene registrert temperaturer på opptil 118 grader Fahrenheit (47,8 grader Celsius.

Mens mange i sør i California flokket seg til strendene på grunn av varmen, kjempet tusenvis av brannmenn for å få kontroll over hele 17 skogbranner.

En skogbrann i Santa Barbara-området spredte seg i løpet av åtte timer lørdag til et tre ganger så stort område og dekket cirka 77 kvadratkilometer. En sterk vind kombinert med tørke sørger for at flammene får godt og hurtig tak, og nesten 300 hjem er evakuert.

En brann i Sierra Nevada nord for Sacramento har forvandlet ti bygninger til aske, melder AFP. Fem innbyggere og en brannmann er lettere skadd. Bare en brøkdel av flammene er under kontroll, ifølge Californias departement for skog og brannvern.

(©NTB)