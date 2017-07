Avi Gabbay valgt til leder i det israelske arbeiderpartiet 

Den 50 år gamle forretningsmannen, som først meldte seg inn i det israelske arbeiderpartiet i desember, danket ut partiveteranen Amir Peretz i andre runde av ledervalget.

Ingen israelsk politiker har lengre fartstid i Knesset enn den 65 år gamle fagforeningsmannen Peretz, som også var partiformann i årene 2005 til 2007 og har vært forsvarsminister.

Partiets medlemmer valgte likevel å satse på Avi Gabbay. Han har aldri sittet i Knesset, men var i 2014 med på å danne sentrum-høyre-partiet Kulanu som vant ti plasser i den israelske nasjonalforsamlingen.

Kulanu ble med i Benjamin Netanyahus koalisjonsregjering, og Gabbay ble utnevnt til miljøminister. Den posten trakk han seg fra året etter, i protest mot at Netanyahu utnevnte Avigdor Lieberman fra det ytterliggående høyrepartiet Yisrael Beiteinu til forsvarsminister.

Fattig familie

Avi Gabbay omtales som en stille og forsiktig mann. Foreldrene kom fra Marokko og han vokste opp i en søskenflokk på åtte i et fattig nabolag i Jerusalem.

Under militærtjenesten tjenestegjorde han i en prestisjefylt etterretningsavdeling og avanserte til major, før han viet seg til økonomistudier.

Han jobbet først som byråkrat i finansdepartementet før han fikk jobb i det israelske teleselskapet Bezeq, der han til slutt ble sjef.

Mistet innflytelse

Gabbay støtter opprettelsen av en palestinsk stat, men under forutsetning av at den blir demilitarisert og at palestinerne ikke får ha sitt eget forsvar.

Det israelske arbeiderpartiet vokste opprinnelig ut av Mapai-partiet, som styrte israelsk politikk etter staten Israels dannelse i 1948 inntil Likud-partiet for alvor viste muskler i 1977.

De siste 25 årene har partiet mistet oppslutning og innflytelse, og Gabbay blir den ellevte partilederen i rekken. Partiet har ikke hatt statsministeren siden Ehud Barak ledet Israel fra 1999 til 2001.

