Avis: Trump Jr. ble lovet skadelig informasjon om Clinton

Det er New York Times som melder at tre rådgivere i Det hvite hus har fått informasjon om møtet.

Ifølge Reuters var president Donald Trump ikke klar over møtet, som ble holdt i juni 2016, to uker etter at Trump vant det republikanske nominasjonsvalget.

Også presidentens svigersønn Jared Kushner og valgkampleder Paul Manafort deltok på møtet med advokat Natalia Veselnitskaja som Donald Trump Jr. bekrefter fant sted.

– Ingen detaljer ble gitt eller tilbudt, sa Trump jr. søndag.

Etter noen høflighetsfraser sa advokaten at hun hadde informasjon om enkeltpersoner som hadde forbindelser til Russland og som støttet Hillary Clinton, står det i uttalelsen fra Trump Jr.

– Det ble raskt klart at hun ikke satt på noe meningsfull informasjon, sa Trumps sønn.

Trump Jr. har forklart at møtet handlet om et skrinlagt program som tillot amerikanere å adoptere russiske barn.

Samtalen er trolig det tidligste kjente private møtet mellom den innerste kretsen rundt presidenten og en russer.

