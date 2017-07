Britisk domstol fastslår at våpensalg til Saudi-Arabia er lovlig

Organisasjonen Campaign Against the Arms Trade gikk rettens vei for å stanse britenes våpensalg til Saudi-Arabia, men vant ikke fram.

High Court i London slår med henvisning til hemmelige beviser fast at våpensalget er lovlig og kan fortsette, melder BBC.

Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i nabolandet i mars 2015.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein har tatt til orde for en internasjonal gransking og mener at Saudi-Arabia har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser, og det samme mener menneskerettsorganisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch.

Campaign Against the Arms Trade mener derfor at det strider mot internasjonal humanitærrett å forsyne Saudi-Arabia med kampfly, presisjonsbomber og andre våpen og vurderer derfor å anke kjennelsen fra High Court.

Dommerne viste i sin kjennelse til «hemmeligstemplede opplysninger» som «ga verdifull støtte til konklusjonen om at beslutningen tatt av utenriksministeren om ikke å fryse eller avlyse salg av våpen til Saudi-Arabia, var fornuftig».

Andrew Smith i Campaign Against Arms Trade er ikke enig og kaller kjennelsen skuffende.

– Dersom denne kjennelsen blir opprettholdt, vil regjeringen se på den som grønt lys for fortsatt våpensalg og støtte til brutale diktaturstater og overgripere som Saudi-Arabia, som helt åpenbart unnlater å rette seg etter internasjonal lov, sier han til BBC.

