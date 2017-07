Kardinal Pell har landet i Australia

Den 76 år gamle kardinalen hadde ingen kommentarer til pressen da han landet i Sydney.

Pell er pavens øverste økonomiske rådgiver og den katolske kirkens leder i Australia. Han er en av pave Frans' mest betrodde medarbeidere.

Overgrepene han er siktet for, skal ha skjedd mens han var erkebiskop i Melbourne der også rettssaken blir holdt. Pell har tidligere nektet for å ha begått handlingene han er tiltalt for.

Ifølge The Sydney Morning Herald om handler tiltalen tre svært alvorlige overgrep hvorav ett av dem skal være en voldtekt begått for 20 år siden. Tidligere er Pell anklaget for overgrep mot gutter helt tilbake til tiden da han var en ung prest på 1970-tallet.

