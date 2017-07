Sivilbefolkningens redsler er ikke over i Mosul

Iraks statsminister Haider al-Abadi gratulerte i helgen regjeringsstyrkene og deres allierte med gjenerobringen av Mosul, selv om det fortsatt meldes om kamphandlinger i byen.

Opprørere fra den ytterliggående islamistgruppa IS holder fremdeles stand i gamlebyen, der det også befinner seg et ukjent antall sivile.

Flyktninghjelpen frykter hevnangrep mot sivilbefolkningen fra de irakiske regjeringssoldatenes side.

– Nå som kampen om Mosul er erklært avsluttet, må den irakiske staten sørge for sikkerhet for alle sivile. Soldater må ikke ta loven i egne hender. Det må ikke igangsettes kollektiv straff for familier som er mistenkt for tilknytning til IS, sier hjelpeorganisasjonens landdirektør i Irak, Heidi Diedrich.

Fortsatt på flukt

Ifølge FN har rundt 920.000 mennesker flyktet fra Mosul siden irakiske regjeringsstyrker, støttet av lojale militsgrupper og den USA-ledede koalisjonen mot IS, for ni måneder siden innledet en offensiv for å gjenerobre byen.

IS ble først jaget ut av Øst-Mosul, og der har rundt 90 prosent av befolkningen vendt tilbake. I Vest-Mosul holder opprørere stand i gamlebyen. Der er rundt 90 prosent av innbyggerne fortsatt på flukt, ifølge Flyktninghjelpen.

Må få hjelp

80 prosent av Vest-Mosul er ifølge lokale myndigheter lagt i grus, og flere tusen mennesker antas å ligge begravd i ruinene.

Diedrich frykter for hva som venter dem som nå tar sjansen på å vende hjem. Hun mener verdenssamfunnet må bidra til gjenoppbygging av den raserte byen.

– Gjenoppbygging vil være viktig for å hindre videre konflikt, sier Diedrich.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er også dypt bekymret.

– Mange har ikke noe å dra tilbake til, på grunn av store ødeleggelser i løpet av konflikten. Viktig infrastruktur, som tilgang til vann, elektrisitet, skoler og sykehus, må gjenoppbygges eller utbedres, slår UNHCR fast.

Fortsatt livsfarlig

Bombefeller og udetonerte sprengladninger og ammunisjon bidrar også til å gjøre byen livsfarlig, og det samme gjør kamphandlingene som fortsatt pågår.

– Langsiktig finansiering som kan sikre at sivile får hjelp og beskyttelse i etterkant av kampene i Mosul, er det minste irakiske myndigheter og det internasjonale samfunnet må forplikte seg til nå. Fremover må de forplikte seg til å gjenoppbygge og endre forholdene som skapte konflikten i utgangspunktet, mener Diedrich.

– Levende skjold

Irakiske talsmenn medgir at det fortsatt befinner seg flere hundre IS-opprørere i gamlebyen i Vest-Mosul og anklager dem for å bruke den gjenværende sivilbefolkningen som levende skjold.

Irakiske spesialstyrker hevder at flertallet av de sivile som fortsatt befinner seg der, er familiemedlemmer til IS-opprørere.

– Men vi skal ikke anklage dem for noe. Hvis de ikke bærer våpen, er de sivile, lover talsmannen Abdul-Ghani al-Asadi.

