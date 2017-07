Stor brann i Camden Market i London

Det skriver Londons brannvesen på Twitter. Brannen er i bydelen Camden Town som ligger nordvest i byen.

En hel bygning på tre etasjer er overtent inne på markedet, opplyser brannvesenet.

Ilden skal ha brutt ut på Camden Lock Market – et stort innendørsmarked. Brannvesenet oppfordrer folk til å holde seg unna området.

Politiet i London sier det er for tidlig å si noe om det er personskader. De fikk melding om brannen noe over midnatt natt til mandag. Videoer på sosiale medier viser store flammer, og vitner har sagt at de kunne se røyken på flere kilometers avstand.

For ni år siden gikk Camden Market opp i flammer i en stor brann. Butikker, puber og nattklubber ble evakuert. Ingen kom til skade i brannen den gang. Området ble stengt i flere måneder.

Camden Market regnes for å være det største gatemarkedet i Storbritannia, og har i årevis vært et senter for mote- og musikkinteresserte. Hver eneste uke trekker de mange småbutikkene og utestedene der til seg 500.000 besøkende, noe som gjør det til et av Londons mest populære turistmål.

