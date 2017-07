Trump gratulerer Irak med seier i Mosul 

Iraks statsminister Haider al-Abadi har flere ganger de siste ukene proklamert seier over IS i Mosul.

Senest søndag feiret Abadi seieren over ekstremistgruppa sammen med regjeringsstyrkene i Mosul.

Mandag ble det meldt om nye kamper mot gjenværende IS-krigere i byen. Men på kvelden holdt Abadi en TV-tale fra Vest-Mosul der han kunngjorde at Mosul nå er fullstendig frigjort.

– Vår seier i dag er en seier over mørke, en seier over brutalitet og terrorisme, og for hele verden kunngjør jeg i dag nederlaget, fiaskoen og sammenbruddet for den mytiske terrorstaten, sier statsministeren.

Kort tid senere bekrefter også den USA-ledede koalisjonen som har støttet offensiven mot IS, at irakiske styrker har gjenerobret hele byen.

President Donald Trump var blant de første til å gratulere.

– Seieren i Mosul viser at viser at IS' dager i Irak og Syria er talte, heter det i en kunngjøring fra Trump.

– Gjenerobringen av Mosul er et betydelig steg i kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme, heter det i en uttalelse fra FNs generalsekretær António Guterres.

Utenriksminister Børge Brende (H) gleder seg også over meldingene fra Mosul.

– Frigjøringen av Mosul gjør dette til en historisk dag for Irak og for kampen mot IS. Gratulerer til Haider al-Abadi og det irakiske folk, tvitrer han.

